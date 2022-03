YouTube, Twitter, Facebook…Realitatea lui Zelenski

Rai News subliniaza rolul jucat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski in intreținerea unei atitudini pozitive și nu numai. „Fara strategia lui mediatica, acum situația ar fi putut fi mult mai rea in Ucraina. Zelenski s-a transformat literalmente in fața ochilor noștri, intr-o lume a carei realitate este puternic modelata de YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook”. Aceeași opinie o are și saptamanalul german Der Spiegel, potrivit caruia, in infruntarea cu Rusia, Zelenski joaca cel mai important rol al vieții sale. El „a devenit in esența erou peste noapte, David luptand cu Goliat.…