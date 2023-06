Compania si-a invitat angajatii sa inceapa testarea noului produs YouTube, numit ”Playables”, se arata in articol, care arata ca jocurile disponibile pentru testare includ titluri precum jocul arcade Stack Bounce. Jocurile pot fi jucate pe site-ul YouTube pe browsere web sau prin intermediul dispozitivelor care ruleaza sistemele mobile Android al Google si iOS al Apple. Un purtator de cuvant al YouTube a declarat Reuters ca jocurile au fost de multa vreme un punct de interes, adaugand ca compania experimenteaza cu noi functii si nu are ”nimic de anuntat in acest moment”. Gazduirea de jocuri online…