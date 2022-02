Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a anunțat sambata ca va furniza Ucrainei „cat mai curand posibil” 1.000 de lansatoare de rachete și 500 de rachete sol-aer Stinger pentru a o ajuta sa faca fața ofensivei armatei ruse, potrivit Agence France-Presse (AFP). Cancelarul Olaf Scholz a declarat ca „agresiunea Rusiei impotriva…

- Primul atac a fost cu drone, in razboiul din Ucraina, a declarat ambasadorul Ucrainei la București. Paun Rahovei, diplomatul ucrainean, a facut aceasta declarație la postul Digi 24. „Aeroporturi, aerodromuri și alte obiective au fost atacate”, a confirmat insarcinatul cu afaceri al Ucrainei, Paun Rahovei.…

- Presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen , a declarat, la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, ca Uniunea Europeana (UE) si-a incheiat pregatirile pentru eventualitatea sistarii livrarilor de gaze din Rusia. „Astazi pot spune ca, chiar si in cazul unei intreruperi complete a alimentarii…

- Miercuri dimineața, in ziua de 16 februarie, cand era așteptat atacul rusesc asupra Ucrainei, președintele Volodimir Zelenskiy le-a urat cetațenilor o „Zi a Unitații” fericita. Asta, in vreme ce in Ucraina s-a celebrat o sarbatoare naționala improvizata. Volodimir Zelenskiy declara luni seara ca 16…

- Ministrul roman de Externe este audiat in Parlament, urmand sa estimeze daca a renunțat Rusia la un atac asupra Ucrainei. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, iși prezinta opinia in fața Comisiilor de politica externa din Parlamentul Romaniei. Audierea ministrului roman are loc chiar in ziua…

- Țarile occidentale iși muta ambasadorii din Ucraina spre vest, langa granița cu Romania și Polonia. Decizia, provizorie, de mutare a reședinței unor ambasadori vine in contextul crizei din estul Europei. Statele Unite, Canada și Australia și-au mutat ambasadorii de la Kiev la Lvov. Capitala Ucrainei,…

- Ucraina nu e pregatita pentru NATO și nici n-ar aduce vreo contribuție la intarirea Alianței, susține Rusia. Acest punct de vedere este exprimat de ministrul rus de Externe, Sergey Lavrov, citat de agenția rusa TASS. Declarația a fost facuta duminica, 30 ianuarie 2022. Ministrul Lavrov a declarat ca…