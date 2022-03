YouTube spune că limitează propaganda și a blocat toate canalele media rusești finanţate de stat YouTube a anuntat, vineri, ca blocheaza la nivel mondial, canalele media rusesti finantate de stat, ”incepand de acum”, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

Pe rețelele de socializare circula imagini cu specialiștii ucraineni in eliminarea munițiilor explozive (EOD) care ar dezamorsa o bomba ruseasca cu o sticla cu apa.

China are in vedere cumpararea sau cresterea participatiilor in companiile rusesti din domeniul energiei si al materiilor prime, cum ar fi gigantul Gazprom si producatorul de aluminiu Rusal International, noteaza Bloomberg, potrivit Mediafax.

Rusia adauga și YouTube pe lista retelelor interzise, transmite BBC, citand date ale agentiei TASS.

Meta Platforms Inc. a restrictionat unele conturi din Ucraina, inclusiv unele apartinand unor organizatii media de stat rusesti, la cererea guvernului ucrainean, a anuntat duminica, intr-un mesaj pe Twitter, Nick Clegg, seful departamentului de afaceri globale al companiei care detine Facebook.

Polonia, Republica Ceha si Bulgaria au anuntat vineri inchiderea spatiului lor aerian companiilor aeriene rusesti, in urma agresiunii Ucrainei de catre Moscova, noteaza AFP preluat de agerpres.

Rusia a negat ca a efectuat vineri atacuri cu racheta asupra Kievului, relateaza agentiile ruse de presa, citand o sursa din cadrul Ministerului Apararii rus, dupa ce Ucraina a acuzat Moscova ca ataca zone rezidentiale din capitala sa, potrivit Reuters, scrie AGERPRES.

Rusia a inceput inceput invazia Kievului. Forțele ruse au sosit in regiunea Obolon din districtul Kiev - la 10 kilometri de centrul capitalei.

Armata ucraineana anunța, joi dimineața, ca a doborat cinci avioane rusești și un elicopter in regiunea Luhansk, potrivit Reuters.