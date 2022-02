YouTube şi TikTok colectează cele mai multe date personale Un studiu publicat de URL Genius sustine cu YouTube si TikTok colecteaza cele mai multe date despre utilizatorii lor si ca ambele vand, mai departe, datele unor terti. YouTube foloseste datele, in cea mai mare parte, pentru interese proprii, precum urmarirea navigarii online si a datelor de localizare pentru crearea unui profil cat mai fidel, care sa fie folosit pentru targetarea cu reclame relevante. De cealalta parte, TikTok vinde datele pe care le colecteaza mai multor companii terte. Ce fac tertii mai departe si unde ajung aceste date, nu se stie. URL Genius a descoperit ca, din 14 servere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

