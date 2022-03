Stiri pe aceeasi tema

- YouTube si magazinul Google Play suspenda toate serviciile bazate pe plati din Rusia, inclusiv abonamentele, deoarece sanctiunile occidentale incep sa provoace dificultati bancare in aceasta tara, transmite Reuters, citata de News.ro. Google va intrerupe, de asemenea, reclamele pentru agentii de publicitate…

- Firmele de plați americane Visa și Mastercard au declarat ca suspenda operațiunile in Rusia din cauza razboiului pe care l-au declarat și ca vor lucra cu clienții și partenerii pentru a opri toate tranzacțiile acolo. Firmele de plați din SUA Visa și Mastercard s-au alaturat listei tot mai mari de companii…

- Un purtator de cuvant al companiei a spus ca Wise, care are sediul la Londra, va continua sa monitorizeze situatia si ”va mentine aceste masuri sub control constant”. Wise, o companie de tehnologie financiara cunoscuta anterior sub numele de TransferWise, detine conturi in tari pe rute valutare populare,…

- Conectivitatea internetului in Ucraina a fost afectata de invazia rusa, in special in sudul și estul țarii, unde ofensiva Rusiei a fost mai intensa. Elon Musk l-a anunțat, pe Twitter, pe vicepremierul , ministru al Digitalizarii ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet. Tehnologia prin…

- Mykhailo Fedorov, Vicepremierul si Ministrul Transformarii Digitale din Ucraina, a trimis sefului Apple, Tim Cook, o scrisoare deschisa in care cere sa ia masuri impotriva Rusiei. Ucraina roaga Apple sa se alature sanctiunilor internationale impotriva Rusiei si sa inceteze orice afaceri in Rusia, inclusiv…

- Moscova a anunțat, vineri, 25 februarie, ca limiteaza parțial accesul la rețeaua sociala Facebook a companiei americane Meta, pe care o acuza ca „cenzureaza” mass-media rusa, relateaza Reuters . Autoritatea de reglementare a comunicațiilor de stat din Rusia acuza Facebook ca a ignorat cererile sale…

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca informațiile privind șansele unei invazii ruse în Ucraina sunt sumbre, dar aceasta nu este inevitabila, și l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca orice conflict ar putea deveni "o noua Cecenie"."Trebuie sa facem…