Stiri pe aceeasi tema

- Ca și o consecința a reacție a creatorilor de conținut video, care au ramas fara banii din Youtube, compania promite ca va modifica, din nou, politica privind injuraturile. In noiembrie, YouTube anunta o serie de masuri impotriva creatorilor de continut care injura. Erau vizate atunci in special clipurile…

- In noiembrie, YouTube anunta o serie de masuri impotriva creatorilor de continut care injura. Erau vizate atunci in special clipurile in care se auzeau injuraturi in primele 15 secunde. Impotriva acestora, YouTube decidea, de la caz la caz, limitarea reclamelor afisate sau demonetizarea completa, ceea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat miercuri, 11 ianuarie, ca a inchis datoriile curente ale Primariei Capitalei, dupa ce a plecat de la o datorie curenta de trei miliarde de lei.El a precizat ca Bucurestiul a trecut pe langa un faliment. ”Pur si simplu pentru ca ani de zile Primaria,…

- Una dintre cele mai performante administrații rurale din Romania a anunțat inaugurarea unei gradinițe unice in țara.Spațiul in care copiii invața este interactiv, iar tehnologia este folosita cu moderație.Gradinița este construita in zona de dezvoltare economica a comunei Ciugud, din…

- O locuința este mai mult decat o adunatura de ziduri de beton, ferestre și mobila. Casa este agoniseala de-o viața a multor romani, marcata de sacrificii, drept urmare grija pentru ea nu ar trebui sa se termine dupa achiziție.Cu atat mai mult ca, pe masura ce trece timpul, se transforma in…

- Un roman s-a prezentat la Registrul Auto Roman (RAR) cu o adevarata bijuterie pe trei roți: un „scuter cu cabina” produs in 1953 in Germania.„La sediul R.A.R. din Calea Griviței am avut placuta surpriza sa intalnim o legenda „micro” a autovehiculelor pe trei roți, un Messerschmitt KR175. Este…

- Dupa ce vineri, 4 noiembrie, Elon Musk a concediat aproape jumatate din personalul Twitter, compania cere acum unor zeci de angajati sa se intoarca.Unii dintre cei carora li se cere sa se intoarca au fost disponibilizati din greseala. Altii au fost lasati sa plece inainte ca managementul sa-si…

- YouTube a lansat o serie de modificari de layout, care incearca sa imbunatateasca functionalitatea serviciului si experienta utilizatorilor.Cel mai mare serviciu de video online lanseaza un mod ambiental cu esantionare dinamica a culorilor in functie de nuantele predominante din cadrul clipurilor…