YouTube relaxează condiţiile de monetizare pentru creatorii de conţinut YouTube anunta modificarea conditiilor de eligibilitate in cadrul programului YouTube Partner Program, care permite monetizarea creatiilor prin afisarea reclamelor vandute de companie. Pe de o parte, pentru admiterea in program, canalele de YouTube au acum nevoie de numai 500 de abonati, ceea ce reprezinta o injumatatire a acestui prag. Pe de alta parte, al doilea criteriu, cel de performanta, a fost scazut cu 25%. In loc de 4.000 de ore de vizionare, un canal va fi primit in programul de monetizare dupa ce va ajunge le 3.000 de ore de vizionare in decursul unei luni. Noile conditii urmeaza sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

