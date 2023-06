YouTube pune capăt eliminării informaţiilor false despre alegerile prezidenţiale americane din 2020 „Vom inceta eliminarea continutului cu afirmatii nefondate de frauda pe scara larga, erori sau probleme care au aparut in timpul alegerilor prezidentiale din 2020”, a spus platforma Google pe blogul sau. „Capacitatea de a dezbate liber ideile politice, chiar si cele care sunt controversate sau bazate pe presupuneri false, este esentiala pentru functionarea unei societati democratice, mai ales in plin sezon electoral”, se arata in mesaj. „In mediul actual, credem ca, desi eliminarea acestui tip de continut ajuta la combaterea dezinformarii, poate avea si efectul neintentionat de a limita discursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda restricțiilor existente și chiar impuse de Statele Unite producatorului chinez, Huawei reușește sa realizeze produse bune pe diferite categorii precum ceasuri inteligente, caști, laptopuri, tablete etc. Și nu s-au lasat pagubași nici in segmentul care i-a consacrat ca unul dintre cele mai imprtante…

- Presedintele democrat american Joe Biden, in varsta de 80 de ani, si-a anuntat marti candidatura la alegerile prezidentiale din 2024, la care s-ar putea infrunta din nou cu Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele democrat american Joe Biden, in varsta de 80 de ani, si-a anuntat marti candidatura la alegerile prezidentiale din 2024, in care l-ar putea infrunta din nou pe Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.

- Tucker Carlson, prezentator emblematic la Fox News, cu o emisiune foarte apreciata de conservatorii americani, parasește acest canal – cu efect imediat – au anunțat luni reprezentanții acestuia, transmit agențiile de presa. Aceasta plecare rasunatoare vine in contextul agitat pentru Fox News, canal…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar urma sa anunte marti ca va candida pentru un al doilea mandat, plonjind la virsta record de 80 de ani intr-o noua campanie feroce pentru Casa Alba – si o potentiala revansa impotriva lui Donald Trump. „Ramineti pe faza”. Democratul era asteptat sa lanseze un mesaj video,…

- Nepotul presedintelui american asasinat JFK, controversatul Robert F. Kennedy, cunoscut prin raspandirea unor teorii complotiste cu privire la vaccinuri, si-a anuntat candidatura in alegerile prezidentiale americane din 2024, relateaza AFP. "Imi anunt candidatura la investitura democrata", a anuntat…

- Președintele american Joe Biden a afirmat luni ca are de gand sa candideze la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024, insa a precizat ca nu este gata sa anunțe acest lucru, relateaza Reuters.

- Fost vicepresedinte al SUA in perioada 2017-2021, Mike Pence l-a criticat aspru pe fostul președinte al SUA, Donald Trump, adancind disensiunile dintre ei, inaintea luptei pentru nominalizarea republicanilor la alegerile prezidențiale din 2024. Mike Pence a spus ca istoria il va judeca pe fostul sau…