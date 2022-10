YouTube primeşte un design nou, care alocă taburi dedicate pentru clipuri lungi, Shorts, Live YouTube a primit in aceasta saptamana o schimbare majora de design, care aduce un control mai precis pentru videoclipuri, pinch to zoom pe mobil si o reorganizare a segmentelor sale. Update-ul nu este intamplator, deoarece YouTube tocmai a implinit 17 ani de existenta. YouTube pornea la drum in 2005 si dupa cativa ani avea sa fie cumparat de Google. Aplicatia de pe mobil, cea de pe iOS si Android au primit un design mai minimalist si prietenos cu utilizatorul. Avem parte de optiune pinch to zoom, dar si de control mai precis al playback-ului. Aplicatia are o tema dinamica si nuante mai vii, iar… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

