YouTube pregăteşte noi tipuri de reclame Ca si cum nu sunt deja destule reclame pe YouTube, platforma video detinuta de Google pregateste doua noi tipuri de anunturi ce vor fi afisate utilizatorilor care o acceseaza de pe televizoare. In primul rand, va fi implementata o reclama de 30 de secunde care nu poate fi sarita. Utilizatorul va avea o singura optiune daca nu vrea sa astepte sa treaca cele 30 de secunde – sa renunte pur si simplu sa mai urmareasca clipul respectiv. Acest tip de reclama va rula in cazul celor mai populare filmari, spun oamenii de advertising de la YouTube, fara sa explice ce inseamna asta in cifre concrete. Un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

