Youtube nu este obligată să furnizeze informații cu privire la pirații digitali - decizie CJEU Youtube nu are obligația de a furniza adresele de mail sau cele de IP ale utilizatorilor care încarca filme în mod ilegal pe platforma video​, a decis joi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), motivând ca trebuie sa existe un echilibru între protecția datelor personale și drepturile de autor, anunța Reuters.



Cazul a ajuns în fața instanței din Luxemburg dupa ce un tribunal german a solicitat clarificari asupra acțiunilor pe care Youtube trebuie sa le ia pentru combaterea piratarii video ca urmare a unei reclamații depuse de distribuitorul de film Constantin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

