- Nicole Cherry marcheaza o noua reușita in plan muzical: colaborarea cu Puya pentru “Paharul sus” este piesa cu cele mai multe ascultari din aceasta primavara conform Media Forest Chart. Cu peste 12 milioane de vizualizari pe YouTube, “Paharul sus” a cucerit topurile radio și a devenit hitul suprem al…

- Toleranța zero pentru dezinformare: S-a lansat primul mecanism oficial de raportare a conținutului deepfake din Romania, este vorba despre platforma #nofake pe site-ul Ministerului Digitalizarii. Puteți raporta conținutul deepfake de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, Google, YouTube și…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat, vineri, lansarea platformei #nofake prin care poate fi raportat continutul inadecvat de pe retele de socializare - falsuri digitale, continut denigrator, dezinformari si manipulari.Platforma poate fi accesata pe site-ul Ministerului…

- Utilizatorii de pe TikTok vor putea sa foloseasca din nou muzica din catalogul artiștilor celor de la UMG (Universal Music Group), care include unii dintre cei mai mari și mai populari artiști ai zilelor noastre, precum Taylor Swift, Billie Eilish sau Ariana Grande. Dupa luni de discuții, platforma…

- Cine este Sebastian Gheorghiu, milionarul american devenit popular cu rețete ale imbogațirii rapide. La doar 25 de ani, postarile anteprenorului digital din Detroit nascut din parinți romani, fac furori in randul celor ce viseaza sa faca bani cu nemiluita peste noapte. Sebastian Gheorghiu se bucura…

- Feli Donose a stat pe bara anul trecut și nu a lansat noi melodii. Cantareața in varsta de 37 de ani a revenit anul acesta in muzica, la sfatul producatorilor ei, dar și al lui Smiley, care ii e prieten și mentor in cariera. „Ne iubim” e cea mai noua melodie lansata de Feli Donose. Acum doua saptamani…

- OpenAI ar fi folosit videoclipuri de pe YouTube pentru a antrena GPT-4, conform unei informații dezvaluite de New York Times in ultimul weekend. In total, peste un milion de ore de clipuri ar fi fost folosite pentru aceasta sarcina, iar informația apare la doar cateva zile dupa ce CEO-ul YouTube, Neal…

- DJ-ul german Tujamo, recunoscut ca pionier in scena muzicii electronice dance și laureat cu 3 discuri de platina și 14 discuri de aur, colaboreaza cu DJ-ul/producer-ul italian in plina ascensiune, Gamuel Sori, pentru a lansa piesa ‘Sometimes’. Colaborarea aceasta iși are radacinile intr-o intalnire…