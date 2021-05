Fondul va fi lansat in urmatoarele luni si va plati creatorii in acest an si in 2022. Investitia vine in timp ce platformele concureaza intre ele pentru a atrage tinerii creatori care atrag un numar urias de urmaritori – si au un mare potential de castig – prin filmarea unor scenete scurte de comedie si rutine de dans. Aplicatia virala TikTok a lansat tendinta clipurilor video in format scurt si a fost rapid copiata de alte aplicatii, cum ar fi Reels, a Instagram, platforma detinuta de Facebook, Spotlight Snapchat si Shorts YouTube. YouTube a anuntat ca noul fond va plati lunar mii de creatori…