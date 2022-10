YouTube introduce certificarea conturilor deținute de medici, pentru a limita dezinformarea din domeniul sanitar Compania gigant specializata in partajarea de continut video online a anuntat ca va introduce certificarea conturilor medicilor si a altor profesionisti din domeniul sanitar, astfel incat sa poata fi evidentiate videoclipurile de incredere pe teme legate de sanatate, o modalitate prin care se incearca limitarea dezinformarii, transmite vineri AFP, citata de Agerpres. Schimbarea ar trebui […] The post YouTube introduce certificarea conturilor deținute de medici, pentru a limita dezinformarea din domeniul sanitar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Youtube a anuntat joi ca va introduce certificarea conturilor medicilor si a altor profesionisti din domeniul sanitar, astfel incat sa poata videoclipurile de incredere pe teme legate de sanatate, o modalitate prin care se incearca limitarea dezinformarii, informeaza Agerpres. Schimbarea ar trebui sa…

- Compania gigant specializata in partajarea de continut video online a anuntat joi ca va introduce certificarea conturilor medicilor si a altor profesionisti din domeniul sanitar, astfel incat sa poata fi evidentiate videoclipurile de incredere pe teme legate de sanatate, o

- Compania gigant specializata in partajarea de continut video online a anuntat joi ca va introduce certificarea conturilor medicilor si a altor profesionisti din domeniul sanitar, astfel incat sa poata fi evidentiate videoclipurile de incredere pe teme legate de sanatate, o modalitate prin care se incearca…

- Adjunctul șefului centralei nucleare Zaporojie, ocupata de ruși, a fost rapit de forțele ruse, a anunțat compania nucleara din Ucraina Energoatom. Valeri Martiniuk, director general adjunct pentru resurse umane la centrala nucleara, a fost sechestrat luni și este reținut intr-o locație necunoscuta,…

- Compania franceza de stat RTE (Reseau de Transport d’Electricite) a lansat recent noul plan național de reducere a consumului de energie electrica in aceasta iarna, principalii consumatori fiind sancționati dur. Printre ei se afla posesorii de mașini electrice. Pentru ca nu pot sa introduce restricții…

- 145 de femei au evadat dintr-o inchisoare, dupa ce s-au napustit asupra gardienilor 145 de detinute – doua treimi din efectivul penitenciarului – au reusit sa evadeze joi dintr-o inchisoare pentru femei din Haiti, a confirmat luni seful administratiei penitenciarelor din tara, noteaza AFP. „La momentul…

- Compania turca Baykar Makina va incepe luna viitoare sa livreze catre Polonia drone de lupta Bayraktar TB2, iar un anunț in acest sens a fost facut chiar de CEO-ul companiei, Haluk Bayraktar. Potrivit acestuia, exista schimbari in dezvoltarea Bayraktar TB2 pentru Polonia. In consecința, exista diferențe…

- Compania rusa de stat Gazprom va plati 8,6 miliarde de lire sterline (9,95 miliarde de euro) catre Kremlin, dupa ce a inregistrat profituri record, relateaza The Guardian. Compania a raportat un profit net de 2,5 miliarde de ruble (41,4 miliarde de euro) in primele șase luni ale acestui an. Kremlinul…