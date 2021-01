Stiri pe aceeasi tema

- Președintele in funcție al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, vineri, pe Twitter, ca nu va participa la inaugurarea succesorului sau la Casa Alba in data de 20 ianuarie, incalcand una dintre cele mai vechi tradiții ale republicii americane și transferului pașnic de putere.

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii Mike Pence s-a vaccincat la televizor impotriva noului tip de coronavirus. Gestul sau vine ca un indemn pentru populație. „Nu am simtit nimic(…)Ne-am adunat aici in aceasta dimineata in scopul de a intari increderea(…)Americanii pot sa fie increzatori. Avem…

- Fostul președinte al SUA Barack Obama a declarat ca inalții republicani americani ataca indirect democrația, susținand acuzațiile nefondate și fara nicio dovada ale fraudei electorale pe care președintele in funcție, Donald Trump, le tot lanseaza, refuzand sa accepte infrangerea, scrie BBC.Obama a declarat…

- Presedintele in exercitiu al SUA Donald Trump a luat decizia joi de a le interzice americanilor sa investeasca in companii chineze acuzate de guvernul sau ca sustin activitatile militare ale Beijingului, relateaza AFP.Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele: familia…

- Cainii lui Joe Biden. Ce animale de companie au avut anteriorii președinți ai Americii! De-a lungul anilor, a devenit cumva o tradiție ca Președintele SUA sa aiba caini. Tradiția a fost insa intrerupta odata cu mutarea lui Donald Trump la Casa Alba. Ea va fi insa reluata in momentul instalarii lui Joe…

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…