YouTube declanşează ofensiva împotriva adblock-erelor YouTube a declansat un efort global de combatere a blocarii reclamelor. Vizibil deja unora dintre utilizatori de mai multe saptamani, planul a fost confirmat, intr-un final, de companie. Utilizatorii care folosesc instrumente de blocat reclamele sunt acum intampinati pe YouTube cu un mesaj care le cere sa dezactiveze extensiile folosite pentru blocarea reclamelor. Mesajul din fereastra afisata celor care blocheaza reclame le explica utilizatorilor ca extensiile de tip adblock contravin regulilor site-ului si ca acestia au doua optiuni – fie se aboneaza la YouTube Premium, fie trebuie sa urmareasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

