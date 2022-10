YouTube anunţă mai multe îmbunătăţiri de design şi funcţionalitate Cel mai mare serviciu de video online lanseaza un mod ambiental cu esantionare dinamica a culorilor in functie de nuantele predominante din cadrul clipurilor video urmarite. Paginile web ale clipurilor video si cele ale playlist-urilor isi vor schimba automat fundalul, preluand una dintre culorile clipurilor redate. Ideea aici este ca fundalul sa distraga cat mai putin atentia de la video. Noul mod ambiental va fi folosit atunci cand este activ dark mode. Acesta din urma foloseste acum o nuanta si mai inchisa, tot pentru a nu distrage atentia utilizatorului de la clipul video (si reclame). Cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit comunicatului, in urma cu doua saptamani, numarul firmelor care au aplicat era de aproximativ 700, iar in urma implicarii active a PNL Diaspora, s-a ajuns la 1648 aplicanti inscrisi. ”Sunt asadar 1648 de firme deschise in Romania de catre antreprenori romani din Diaspora, oameni de afaceri…

- Twitter a inceput sa implementeze functia de editare a postarilor. Aceasta va fi accesibila doar celor care platesc un abonament Twitter Blue. Blue costa 5 dolari pe luna si este disponibil, deocamdata, doar intr-un numar limitat de tari. La fel ca Twitter Blue, noua functie de editare, aflata in dezvoltare…

- Mark Zuckerberg anunta o noua facilitate pentru grupurile de discutii. Numita Community Chats, aceasta copiaza mai multe elemente de la Discord si alte aplicatii de comunicare. Discutiile din grupurile de discutii pot fi organizate pe categorii. Categoriile pot fi stabilite in functie de continut sau…

- Potrivit unui comunicat dat publicitatii, joi, de ANAF, noua sectiune de pe site-ul institutiei vizeaza facilitarea conformarii cu obligatiile instituite in sarcina institutiilor financiare. Prin intermediul acestei pagini, institutiile financiare din Romania care au obligatia sa aplice normele de…

- „Nu. Eu imi mentin opinia ca o mare parte din haosul de astazi i se datoareaza. El a avut o strategie. Eu nu contest ca fiecare om poate sa aiba o idee. Domnia sa a aplicat ideea lui, i-a convins pe cei responsabili de ideea lui. Rezultatele nu sunt cele scontate”, a afirmat Mihai Tudose, intrebat intr-o…

- Intr-un discurs care a inaugurat vineri conferinta anuala a Rezervei Federale de la Jackson Hole, din Wyoming, Powell a spus ca Fed va creste costurile de imprumut atat cat va fi necesar pentru a restrictiona cresterea si ca le va mentine acolo ”pentru ceva timp”, pentru a reduce inflatia care este…

- ”Duminica, 21 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 august, Loteria Romana a acordat 15.466 de castiguri in valoare totala de peste 849.600 de lei”, anunta LOteria Romana. POtrivit sursei citate, la Loto…