Stiri pe aceeasi tema

- Deceniul trecut s-au inregistrat cele mai mari temperaturi din istorie, a anunțat miercuri Organizația Națiunilor Unite, avertizand ca in anul 2020 trebuie sa ne așteptam la numeroase episoade de vreme extrema și nu numai, potrivit RTL, anunța MEDIAFAX.Organizația Meteorologica Mondiala, care…

- In ceea ce priveste schimbarile climatice, Consiliul European se va concentra in special asupra obiectivului de realizare a neutralitatii climatice pana in 2050. De asemenea, Consiliul European isi propune sa finalizeze si sa transmita strategia pe termen lung a UE la CCONUSC (Conventia-cadru a Natiunilor…

- Reglementarile mai stricte privind schimbarile climatice ar putea reduce cu pana la 2.300 miliarde de dolari din valoarea companiilor din industrii, pana in 2025, de la producatori de combustibili fosili la agricultura și producatori de automobile, a avertizat un grup de investitori intr-un raport,…

- Care este cuvantul anului 2019 s-au intrebat cercetatorii englezi. Și au dat raspunsul in Dictionary.com, cel mai renumit dicționar online de limba engleza din lumeAstfel, dupa ce au pus in balanța evenimentele care au avut loc in acest an, dar și frecvența cu care un cuvant a fost folosit in ultimele…

- Pe masura ce clima se incalzește, pasarile se micșoreaza, dar li se maresc aripile, potrivit unui nou studiu. Cercetatorii au analizat 70.716 exemplare din 52 de specii de pasari migratoare din America de Nord, pe parcursul a 40 de ani. Pasarile au murit dupa ce s-au ciocnit de cladiri din Chicago.…

- Efectele incalzirii globale s-ar putea simți mai puternic și mai repede decat estimau anterior specialiștii, arata un raport al Oxford Economics. Costul financiar al incalzirii globale s-ar putea resimți mai repede și mai puternic in economia globala, arata un raport Oxford Economics, care compara cercetarile…

- Uniunea Europeana este pregatita 'sa-si consolideze cooperarea' cu alte parti ale Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, ale carui baze sunt 'solide' in pofida retragerii anuntate a SUA, a declarat marti comisarul european pentru politici climatice si energie, Miguel Arias…

- Greenpeace Romania invita cei mai bine cotați candidați la funcția de președinte al Romaniei la un dialog despre masurile concrete pe care aceștia le propun pentru protejarea mediului și pentru combaterea crizei climatice in care ne aflam. Au fost transmise invitații catre Klaus Iohannis, Viorica Dancila,…