Stiri pe aceeasi tema

- ”In contextul circumstantelor extraordinare din Ucraina… intrerupem capacitatea mai multor canale de a genera bani pe YouTube, inclusiv mai multe canale rusesti afiliate cu sanctiuni recente”, a anuntat YouTube, care este operat de Google, parte a grupului Alphabet Facebook a anuntat, vineri, ca a decis…

- YouTube a suspendat sambata mai multe canale rusești, inclusiv instituția media finanțata de stat Russia Today, de la generarea de venituri din serviciul video, in urma unei mișcari similare pe care a luat-o proprietarul Meta Platforms Inc. YouTube suspenda mai multe canale rusești „In lumina circumstanțelor…

- Conectivitatea internetului in Ucraina a fost afectata de invazia rusa, in special in sudul și estul țarii, unde luptele au fost cele mai intense, au declarat sambata observatorii de internet, citați de Reuters și preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Turcia nu poate bloca accesul navelor de razboi rusesti in Marea Neagra prin stramtorile sale, asa cum a cerut Ucraina, din cauza unei clauze dintr-un pact international care permite navelor sa revina la bazele lor, a declarat vineri ministrul de externe turc, citat de Reuters. Fii la curent cu…

- Ucraina se asteapta la un atac cu tancuri rusesti asupra capitalei Kiev vineri, care ar putea deveni cea mai dura zi a razboiului, a declarat un consilier al ministrului de interne, relateaza Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul ucrainean al Sanatații, Oleh Lyashko, a declarat ca 57 de persoane au fost ucise și 169 ranite joi, dupa ce Rusia a lansat o invazie la scara larga in Ucraina, anunța Reuters, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politicieni din AUR și USR au comentat ironic, pe pagina de Facebook a președintelui Klaus Iohannis, declarația acestuia despre recunoasterea de catre Federatia Rusa a independentei republicilor Donetk si Luhansk din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Anuntul retragerii unor trupe rusesti concentrate la frontiera cu Ucraina este un semn bun, a declarat marti, la Moscova, cancelarul german Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…