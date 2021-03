YouTube a șters peste 30.000 de videoclipuri în care apar dezinformări despre vaccinurile anti COVID-19 YouTube a șters peste 30.000 de videoclipuri referitoare la vaccinurile anti COVID-19 din ultimele cinci luni, dar care contrazic afirmațiile facute de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) sau de alte autoritați sanitare. In ultimul an, YouTube a eliminat, in total, peste 800.000 de videoclipuri din cauza dezinformarilor cu privire la tot ce implica existența virusului SARS-CoV-2. Din acest total, au existat mai multe inregistrari referitoare la vaccinurile anti COVID-19, in care au aparut afirmații nefondate din punct de vedere medical, cum ar fi faptul ca ar provoca infertilitate sau ar conține… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

