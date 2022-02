YouTube a închis conturile folosite de separatiștii pro-ruși în estul Ucrainei YouTube a inchis conturile folosite de separatiștii pro-ruși in estul Ucrainei, a confirmat platforma, transmite Euronews. O serie de canale legate de separatiști au fost inaccesibile „din cauza nerespectarii regulilor comunitații YouTube”. Inchiderea vine pe fondul tensiunilor sporite dintre Occident și Rusia din cauza mișcarilor de trupe in apropierea Ucrainei. Intr-o declarație pentru Euronews, gigantul american al rețelelor sociale a confirmat ca a dezactivat mai multe conturi legate de separatiștii pro-ruși. „YouTube respecta toate sancțiunile aplicabile și legile privind respectarea comerțului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana YouTube a inchis canale ale separatistilor prorusi care lupta impotriva fortelor Kievului in estul Ucrainei, au anuntat vineri cei vizati, in toiul unor tensiuni ruso-occidentale fara precedent asupra acestui conflict, informeaza AFP.

- SUA au ordonat luni, 31 ianuarie, familiilor angajaților guvernului american staționați in Belarus sa paraseasca aceasta țara, foarte apropiata de Moscova, din cauza tensiunilor cu Rusia in jurul Ucrainei. Departamentul de Stat, care a inițiat aceasta masura, i-a sfatuit de asemenea pe cetațenii americani…

- Separatistii sustinuti de Rusia, aflati in estul Ucrainei, au primit masiv armament, in ultimele 24 de ore, incalcand acordul de pace de la Minsk din 2015, au anuntat oficiali militari de la Kiev, citati de Bloomberg. In ultimele 24 de ore, militantii inarmati de Rusia au amplasat 275 de vehicule militare…

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a anuntat ca inca 27 de diplomati rusi au fost expulzati din SUA si vor parasi aceasta tara pe 30 ianuarie, relateaza duminica Reuters. ”Diplomatii nostri sunt expulzati (…) Un grup numeros din randul colegilor mei, 27 de persoane impreuna cu familiile lor…

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia ca a incalcat protocolul diplomatic dupa ce Moscova a publicat corespondenta confidentiala cu privire la Ucraina, cel mai recent semn al deteriorarii legaturilor dintre Moscova si Occident, transmite Reuters. Miercuri, Ministerul rus de Externe a facut…

- Lanțul de magazine franțuzesc cu articole sportive Decathlon retrage caiace de la vanzare din magazinele sale din Calais și Dunkirk de pe coasta de nord, din cauza ingrijorarilor ca ar putea fi folosite de migranți pentru trecerea Canalului Manecii, transmite Euronews.

- Rusia se confrunta cu un nou val pandemic și cu recorduri zilnice in privința deceselor din cauza COVID-19. Din acest motiv, mulți cetațeni ruși au inceput sa calatoreasca in Croația pentru a se vaccina cu seruri anti-COVID recunoscute in occident, noteaza Euronews.