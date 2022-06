Stiri pe aceeasi tema

- Isidora Cojocaru și Rada Ciobanu au cucerit aurul in cadrul finalei Under 12 de la Brașov Se spune ca ultima impresie e cea care conteaza. Daca este cu adevarat așa, atunci micuții judoka pregatiți de prof. Constantin Manole la Sport Club Municipal- Palatul Copiilor Bacau au lasat o impresie excelenta…

- La acest sfarșit de an școlar, Palatul Copiilor Bacau, instituție de invațamant non-formal, subordonata Ministerului Educației, sarbatorește 65 de ani de activitate. Va invitam sa citiți un interviu, in premiera, cu noul director al Palatului Copiilor Bacau, prof. Ciprian Bejenaru, numit, prin concurs,…

- Consilierii județeni au fost convocați, la inceputul acestei saptamani, in ședința extraordinara, pentru a se pronunța in privința trecerii cladirii fostului Spital Municipal Bacau, din domeniul public al municipiului, in domeniul public al județului. La eveniment, a fost invitat sa participe și primarul…

- Societatea care a caștigat contractual privind modernizarea sistemului public de iluminat a inceput deja instalarea noilor corpuri de iluminat. Proiectul presupune realizarea a aproximativ 44,54 km de rețea noua. La finele acestuia, municipalitatea va inregistra o reducere a consumului de energie cu…

- Astazi, a fost semnat ordinul de incepere a lucrarilor de modernizare a iluminatului public in municipiul Bacau. Evenimentul a avut loc la sala de ședințe a Centrului de Afaceri și Expoziții (CAEX), in prezența, pe de o parte, a primarului Lucian Stanciu Viziteu și a echipei de la Agenția de Dezvoltare…

- Echipele de la Secția Parcuri și Spații Verzi desfașoara activitați de adunat/colectat deșeuri de pe spațiile verzi și locurile de joaca, greblat frunze și crengi, maturat alei/platforme betonate/asfaltate, golit coșurile pentru deșeuri. De asemenea, echipe specializate demonteaza gardurile de fier…

- Poliția Locala a Municipiului Bacau continua acțiunile de identificare și ridicare a autovehiculelor abandonate sau fara stapan de pe domeniul public! In ultimele zile au fost ridicate de pe domeniul public 18 autovehicule nefuncționale sau „uitate” de proprietari. Șase au fost ridicate cu ajutorul…

- Judoka pregatiți de profesorul Constantin Manole la Sport Club Municipal Bacau și la Palatul Copiilor nu au rau de inalțime. Prin urmare, ei continua sa urce cu regularitate pe podium la turneele naționale și internaționale. Așa au facut-o și la Cupa „Miado”, derulata zilele trecute, la Sibiu. Ajunsa…