YouBeat și Denize au lansat remix-ul piesei Bellyache Știm ca iți era dor, așa ca iat-o! Noua piesa este aici! YouBeat lanseaza alaturi de Denize remix-ul piesei ”Bellyache”, unul dintre marile hit-uri interpretate de Billie Eilish. Producția este realizata de la 0 de catre You Beat, iar Denize și-a adus aportul prin interpretarea unica. Piesa este numai buna de pus pe repeat, așa cum, cu siguranța, ai facut și cu celelalte melodii. Știi ce ai de facut! Asculta remixul pentru ”Bellyache”, spune-le și prietenilor tai de el și zi-ne și noua cum ți se pare! Pareri? The post YouBeat și Denize au lansat remix-ul piesei Bellyache appeared first on Radio… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

