Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 29 iunie 2024, Anda Adam și Yosif Mohaci se casatoresc religios la Manastirea Cașin din București. Pentru cea mai importanta zi din viața ei, vedeta și-a facut trei rochii de mireasa, fiecare cantarind peste 20 de kilograme! Cine sunt nașii de cununie ai celor doi? Nașa a atras toate privirile…

- Anda Adan și Yosif Mohaci se casatoresc astazi, iar la evenimentul va fi unul special. Artista va purta trei rochii de mireasa, iar imvitatii vor fi transportati cu un autobuz. Vedeta a dat ultimele detalii, in urma cu ptin timp, despre cea mai importanta zi din viața ei.Cantareața va purta trei rochii,…

- Yosif Eudor Mohaci este cunoscut in Romania pentru relația sa cu Anda Adam, cantareața și personalitate de televiziune. In afara acestei povești de dragoste, barbatul a reușit sa-și mențina o viața relativ discreta, evitand sa intre prea mult in lumina reflectoarelor. Iata cateva detalii despre cine…

- Anda Adam și Yosif Mohaci se casatoresc sambata, 29 iunie 2024, iar evenimentul se anunța a fi unul fastuos. Pentru nunta au venit nașii lor tocmai din Las Vegas, Gerard și Oana Ciolacu. Cei doi au oferit mai multe detalii despre prietenia lor cu artista și soțul ei, precum și despre viața peste Ocean,…

- Anda Adam și Yosif Mohaci s-au casatorit civil in urma cu doi ani, iar peste cateva zile, cei doi vor face nunta, iar alaturi le vor fi 500 de persoane. Artista recunoaște ca nu are emoții, totul fiind organizat pana la cel mai mic detaliu.Anda are o echipa alaturi de ea, unde fiecare persoana știe…

- Anda Adam și Joseph, soțul ei, au fost nași de cununie la nunta unor prieteni. Evenimentul a avut loc chiar inainte cu o saptamana ca ei sa se cunune religios, pe 29 iunie, sambata urmatoare. Sambata, 22 iunie, Anda Adam și Joseph, care s-au casatorit civil in decembrie 2022, au fost nași de cununie…

- Tzanca Uraganu nu mai este nașul Andei Adam și al lui Yosif Mohaci! Decizia a fost luata cu puțin inainte de nunta și abia acum a ieșit totul la iveala! Manelistul a spus adevaratul motiv pentru care nu ii va mai cununa pe Anda Adam și Yosif Mohaci!

- Anda Adam și Yosif Mohaci se pregatesc pentru nunta, insa au ramas fara nași pe ultima suta de metri. Cantareața a dezvaluit motivul pentru care au fost nevoiți sa aleaga alți nași inainte de marele eveniment.Anda Adam și Yosif Mohaci se pregatesc intens pentru marele lor eveniment, nunta, care va avea…