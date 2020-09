Stiri pe aceeasi tema

- Yoshihide Suga, in varsta de 71 de ani, noul sef al Partidului Liberal-Democrat, aflat la putere in Japonia, a fost ales miercuri, de Camera Inferioara a Parlamentului, in functia de prim-ministru in locul lui Shinzo Abe, care a demisionat din motive de sanatate, relateaza AFP.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, in varsta de 65 de ani, ar urma sa isi anunte, vineri, intentia de a demisiona din cauza unor probleme de sanatate, informeaza Agerpres.Conform postului public de televiziune NHK, seful guvernului, afectat de o veche boala cronica intestinala, si-a exprimat "intentia…