- Practica yoga, veche de mii de ani, nu este doar un exercițiu fizic și mental, ci și o filosofie de viața care poate avea efecte pozitive asupra carierei și performanței in afaceri. Intr-o lume de afaceri in continua schimbare, antreprenorii au nevoie de mijloace eficiente de a-și imbunatați abilitațile…

- MedLife a inregistrat in T1 2023 o cifra de afaceri consolidata pro forma de 555,5 milioane RON, in creștere cu 33% fața de aceeași perioada a anului trecut. In Romania Grupul MedLife a inregistrat o cifra de afaceri de 549,6 milioane RON, iar in Ungaria de 5,8 milioane RON. Grupul are o performanța…

- La data de 8 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Suceava – Biroul de Investigare a Criminalitații din Mediul de Afaceri au efectuat 3 percheziții domiciliare, intr-un dosar de delapidare. Perchezițiile au fost desfașurate in municipiul Suceava și comuna Ipotești,…

- Codul rutier urmeaza sa fie modificat, potrivit unui proiect de lege aflat acum in comisii la Camera Deputaților. Proiectul a trecut de Comisia Transporturi și infrastructura și va urma sa se voteze in plen. Potrivit proiectului de lege , examenul pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi…

- Marii contribuabili din mediul privat au o disciplina fiscala ireprosabila, iar declaratia premierului cu privire la cauzele deficitului bugetar genereaza controverse si interpretari nedorite.

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și mai multe organizații patronale cu sute de membri cer autoritaților reorganizarea teritorial-administrativa a țarii pentru reducerea aparatului birocratic, scrie G4media. Camera de Comerț arata ca economiile astfel realizate ar permite echilib ...

- Seminar de informare pentru mediul de afaceri, la Camera de Comerț, pe tema noutaților aparute in legislația muncii Camera de Comerț Industrie și Agricultura, in Parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Munca Botoșani, a organizat in data de 15 martie 2023 un seminar de informare pentru mediul de…