Stiri pe aceeasi tema

- Viața li se va schimba radical in cursul lunii august 2023, vor atrage banii ca un magnet, iar sfarșitul verii va fi de neuitat pentru ele. Este vorba despre trei cele mai norocoase zodii ale urmatoarei perioade.

- Doar doua zodii din horoscop vor avea parte de noroc in luna august. Acești nativi se vor bucura de o moștenire și vor avea magnet la bani. Vor face acțiuni importante și viața lor se va schimba radical. Iata care sunt nativii norocoși!

- Starul pop Madonna, in varsta de 64 de an, a ajuns la terapie intensiva din cauza unei infectii bacteriene grave, informeaza Mirror.Madonna a fost gasita fara suflare in locuința sa, dar unul dintre asistenți i-a administrat rapid o doza de Narcan. Artista intrase in șoc septic, iar Narcanul este…

- Vara aduce vești foarte bune pentru unii nativi ai zodiacului. Acești nativi vor fi de neoprit in perioada urmatoare și vor avea parte de tot ce au visat vreodata. Ei se vor bucura de succes pe toate planurile. Destinul lor se va schimba radical incepand cu luna iulie.Daca faci parte din zodia Leului,…

- Astrologii anunta o zi excelenta in zona carierei si a studiului. O zodie este pusa in fata unei situatii care ii va schimba viata. Trebuie sa reactioneze prompt, scrie observatornews.ro.

- Doar doua zodii din cele 12 din horoscop se vor bucura de o moștenire in luna iulie, iar nativii vor avea magnet la bani. Viața lor se va schimba radical și vor face acțiuni importante, astfel ca in urmatoarea perioada vor fi in centrul atenției. Iata care sunt nativii norocoși!

- Nativii unei zodii sunt norocoșii acestei veri. Astrologii spun ca viața li se va schimba radical pana la sfarșitul lunii iunie. O singura zodie beneficiaza de protecție divina, iar perioada urmatoare se anunța plina de bani.

- Inceputul verii vine cu mai multe clarificari pentru unii nativi, care reușesc sa iși puna ordine in ganduri. Cei care au ieșit de curand dintr-o relație pot avea șansa de a cunoaște pe cineva cu totul special, care le va schimba viața in bine.