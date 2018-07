Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei de la Budapesta dupa ce a fost facut public un memoriu controversat in care diplomatul francez lauda politica privind migratia a prim-ministrului ungar, Viktor Orban, scrie Reuters.

- Liderii tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Slovacia) nu vor participa la mini-summitul privind migratia care va fi organizat de Comisia Europeana duminica la Bruxelles, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters, AFP si MTI. La finalul…

- Un proiect de lege care va fi trimis marti in Parlamentul de la Budapesta contine o prevedere conform careia organizatiile care ii sprijina pe imigranti vor plati o taxa speciala de 25%, a informat Ministerul ungar de Finante. Guvernul premierului Viktor Orban vrea sa utilizeze toate metodele…

- Un proiect de lege depus marti in parlamentul de la Budapesta prevede ca persoanele sau grupurile care ajuta migrantii sa depuna cereri de azil, in situatii in care acestia nu au dreptul la protectie, pot fi condamnate la pedepse cu inchisoarea, transmite Reuters. Conform proiectului, este considerat…

- Locuitorii satului Kisiljevo din Serbia au fost inspirați de povestea lui Dracula și spera sa poata profita de legenda unui vampir local pentru a atrage turiștii. In prezent, mormantul anonim ce ar putea fi al lui Petar Blagojevic, un taran care a murit in 1725, nu este la fel de spectaculos cu Castelul…

- Organizatia lui George Soros isi va inchide biroul din Budapesta si se va muta in capitala germana Berlin, informeaza marti agentia Reuters, citand un comunicat al organizatiei, potrivit Agerpres.Fundatia pentru o Societate Deschisa (Open Society Foundations, in engleza) explica in comunicat…

- Presedintele Ungariei, Janos Ader, i-a cerut luni lui Viktor Orban, premierul in exercitiu, sa formeze noul guvern. Șeful Statului ungar a propus Parlamentului sa-l aleaga pe Orban, liderul FEDESZ, pentru inca un mandat de patru ani de prim-ministru, transmite Reuters.

- Rectorul Universitații Central Europene, Michael Ignatieff, a declarat pentru Reuters ca universitatea fondata de George Soros continua sa opereze in Budapesta, in ciuda legii invațamantului superior care se refera la CEU și la legea transparenței ONG-ului.