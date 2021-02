Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Moisa și Yoannes sunt din nou impreuna! Vestea uluitoare a fost facuta in mod public chiar de cei doi artiști, pe rețelele de socializare. Anunțul i-a bucurat nespus de tare pe fani, avand in vedere faptul ca formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc. Iata ce declarații…

- Desparțire una și una in showbiz, și de la caz la caz din ce in ce mai scandaloasa! Yoannes și Narcisa Moisa au anunțat separarea, iar dupa ce zile la rand și-au imparțit replici dure, acum se pare ca cei doi ar fi ingropat securea razboiului! Manelistul și-a șters toate imaginile de pe Instagram, dar…

- Dupa o relație de ani de zile și dupa ce și-au impartașit iubire in tot acest timp, Narcisa Moisa și Yoannes au ales sa se desparta, insa nu totul e atat de simplu precum pare! Cantareața iși dorește impacare, dar artistul știe cum sa se joace cu sentimentele ei! Iata ce anunț a facut cu privire la…

- Scandalul de proporții dintre Narcisa Moisa și Yoannes nu pare sa se termine aici! Deși el arunca replica dupa replica la adresa soției sale, cantareața vrea totuși sa ajunga la pace cu tatal copiilor ei!

- Nici n-a trecut prima luna din 2021, ca deja desparțirile in showbiz bat la ușa! De data aceasta trebuie sa va spunem ca ”Regina Maneliștilor”, Narcisa Moisa și Yoannes, partenerul ei de viața au hotarat sa se desparta! Anunțul a fost facut chiar de el in urma cu puțin timp!

- Maria Șandru a fost una dintre cele mai apreciate finalist de la Chefi la cuțite. A dat tot ce a putut in marea finala, insa din pacate, a pierdut marele premiu. Deși mulți se așteptau ca aceasta sa iși urmeze visul, iata ca tanara a anunțat ca se va dedica doar familiei de acum inainte. „Azi am inchis…

- TRATAMENT… Vești noi in cazul micuței Violeta, fetița de doar 9 ani diagnosticata recent cu o boala crunta. Aceasta a fost acceptata la tratament in Turcia, la Spitalul Medicana, iar in a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, Violeta trebuie sa fie deja acolo. Anunțul a fost facut de familia acesteia…

- EDUCATIE… Vasluiul se afla pe locul trei in topul judetelor cu cel mai mare numar de copii cu parinti plecati la munca in strainatate. Potrivit Institutului National de Statistica, in judet sunt 3.243 de copii in evidentele serviciilor publice de asistenta sociala, dupa Suceava – 7.143 copii si Iasi…