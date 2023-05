Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia Donțu este vaduva care a venit in ediția 18 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 3 mai 2023 cu o poveste de viața emoționanta. Tanara facut confesiuni emoționante despre momentele cumplite prin care a trecut.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au venit soții Diarto, cei care fac echipa atat in viața de familie, dar și in plan profesional. Yudi, așa cum ii spune familia, este impreuna cu o romanca, pe care a cunoscut-o, in urma cu mai mulți ani, cand viața l-a pus la grea incercare.

- Catalin Chirila este unul dintre campionii mondiali ai Romaniei, la canoe. Sportivul a venit la Chefi la cuțite și le-a facut o surpriza de prorpoții juraților, insa mai ales lui Sorin Bontea, care l-a recunoscut din primele secunde in care a pașit in fața lor. Campionul a gatit un preparat tradișional,…

- Alexei Buga a venit din Republica Moldova la studii și a reușit sa-i impresioneze pe trei cei concurenți. Momentul in care a ajuns in țara și a fost „lovit” de realitatea din zilele noastre, el a trecut printr-un șoc.

- Ionuț Ababe este unul dintre cei mai hotarați bucatari de la Chefi la cuțite! Concurentul și-a spus povestea de viața in emisiune. Provine dintr-o familie numeroasa, cu 9 copii, și a fost nevoit sa plece de unul singur in strainatate pentru a-și caștiga painea.

- Petru Ceolan a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta și cu o dorința arzatoare sa caștige. Concurentul a avut probleme grave cu alcoolul și acea perioada din viața lui inca are efecte asupra sanatații lui.

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, va avea premiera maraton luni, marți, miercuri, 27, 28 și 29 martie, de la 20:30, la Antena 1. Mult așteptatele competiții intre jurați pentru amuletele cu avantaje extrem de ravni