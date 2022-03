Stiri pe aceeasi tema

- Biatlonistul ucrainean Ievhen Malisev (20 de ani) a murit, marți, in timpul invaziei trupelor ruse in țara sa, informeaza marca.com , citata de news.ro. Malisev efectua serviciul militar. Acesta si-a oprit cariera de profesionist al sporturilor de iarna, in urma cu doi ani. Malisev a facut parte din…

- Finlanda a luat o decizie istorica in razboiul Rusia – Ucraina. Țara nealiniata, insa membra a Uniunii Europene, Finlanda a anunțat ca a decis sa trimita arme și muniție vecinilor noștri ucraineni, ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Rusia. Anunțul a fost facut de sefa guvernului de la Helsinki,…

- Ministerul ucrainean al Sanatații a facut public ultimul bilanț dupa 5 zile de cand Rusia a invadat teritoriul Ucrainei.De la 24 februarie, cand a inceput invazia militara a Rusiei, in Ucraina au murit 352 de civili, intre care și 16 copii.De asemenea, numarul civililor raniți a ajuns la 2.040, printre…

- Germania va investi 100 de miliarde de euro (113 miliarde de dolari) intr-un fond special pentru modernizarea armatei țarii și pentru a crește anual cheltuielile pentru aparare la peste 2% din produsul intern brut. Anuntul a fost facut de cancelarul Olaf Scholz. Nemtii vor contribui la fortificarea…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a creat panica in statul vecin Romaniei, astfel ca de ieri și pana astazi mii de persoane au decis sa paraseasca tot ce aveau acasa și sa plece din țara puternic afectata. Romania a impus masuri la granițe dupa izbcunirea atacului.

- Recunoașterea de catre Rusia a provinciilor separatiste ucrainene Donețk și Lugansk a deschis calea trimiterii soldaților ruși pe teritoriul Ucrainei. De altfel, imediat dupa ce Putin a semnat decretul de recunoaștere a independenței celor doua entitați r

- "Fac apel la concetatenii rezervisti sa se prezinte la birourile de incorporare. Astazi am semnat decretul de mobilizare generala", a declarat Denis Pusilin intr-o inregistrare video.Anuntul a fost facut in contextul "cresterii spectaculoase" a incalcarilor armistitiului din estul Ucrainei, raportata…

- Liderul Alexander Lukașenko a declarat vineri ca razboiul va izbucni doar daca Belarus sau Rusia vor fi atacate direct. Președintele a facut aceste remarci intr-un discurs adresat parlamentarilor și oficialilor. Moscova și Minsk urmeaza sa organizeze luna viitoare exerciții comune in Belarus, in nordul…