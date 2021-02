Yemeniţi salvaţi din apele Dunării MOLDOVA NOUA – Joi dimineata, pe la 7.30, politistii de frontiera din Moldova Noua au prins cinci cetateni din Yemen, care incercau sa intre ilegal in tara, traversand Dunarea intr-o barca gonflabila. Doi dintre ei s-au aruncat in apele fluviului, fiind salvati de oamenii legii, ulterior ajungand la spital pentru ingrijiri de specialitate! Totul s-a intamplat in zona Kilometrului fluvial 1.038, cand politistii de frontiera au observat barca pneumatica in care cele cinci persoane se indreptau dinspre malul sarbesc spre cel romanesc. A fost anuntat echipajul de pe una din ambarcatiunile Politiei… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

