Statele Unite vor retrage rebelii houthi din Yemen de pe lista grupurilor teroriste, desemnare considerata de organizatiile umanitare ca fiind nefasta pentru eforturile lor de ajutorare de pe teren, noteaza AFP.



ONU a salutat aceasta decizie, in timp ce beligerantii din cele doua tabere au laudat eforturile de pace ale Washingtonului in tara aflata in razboi.



Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a informat "oficial" vineri Congresul despre intentia sa de a retrage rebelii houthi de pe aceasta lista neagra, a anuntat Departamentul de Stat. Masura va intra in vigoare…