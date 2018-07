Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol a acceptat vineri majorarea productiei cu aproximativ un milion de barili pe zi, de la 1 iulie, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Creşterea reală va fi mai redusă, deoarece câteva state care recent…

- MAROC-IRAN LIVE CM 2018 ora 18.00 Click aici pentru a vedea Maroc-Iran Este un duel inedit, care face parte din farmecul Cupei Mondiale. Marocul se reintoarce la Mondiale dupa 20 de ani si este neinvinsa de 18 partide, performanta intrecuta la momentul de fata doar de Spania si…

- Coalitia militara sub comandament saudit a intreprins joi raiduri aeriene impotriva unor pozitii ale rebelilor siiti houthi din apropiere de orasul yemenit Hodeidah, au indicat insurgentii in cea de-a doua zi a unei ofensive a fortelor proguvernamentale pentru preluarea controlului orasului-port situat…

- Guvernul din Qatar a anuntat luni ca a depus o plangere la Curtea Internationala de Justitie a ONU impotriva Emiratelor Arabe Unite, despre care a comunicat ca incalca drepturile omului, scrie Reuters, preluata de news.ro.Emiratele Arabe Unite (EAU), Arabia Saudita, Bahrain si Egipt au boicotat…

- O agentie din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite a cumparat recent o cantitate totala de 105.000 de tone de grau de panificatie care va fi livrat Yemenului, au declarat miercuri pentru Reuters o serie de traderi europeni. Graul ar urma sa provina din regiunea Marii Negre, cel mai probabil…

- Potrivit cotidianului parizian, ‘coroana saudita a trimis recent o scrisoare presedintiei franceze, in care Riadul se declara pregatit sa poarte o ″actiune militara″⁣ impotriva Qatarului daca acesta achizitioneaza, asa cum si-a exprimat intentia, sistemul de aparare antiaerian rusesc S-400’. La 5…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca a fost agreata o vizita a regelui Iordaniei in Romania si ca se lucreaza la un turneu al premierului Viorica Dancila in Arabia Saudita, Quatar, Kuweit, probabil si Oman si Emiratele…

- Avioanele coalitiei conduse de Arabia Saudita au bombardat luni palatul prezidential din centrul capitalei Yemenului, Sanaa, controlata de rebelii houthi, provocand moartea a sase persoane, a informat agentia de stiri SABA controlata de rebeli.