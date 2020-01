Peste 100 de persoane au fost ucise intr-un atac cu racheta asupra unei tabere a trupelor pro-guvernamentale in Yemen atribuite rebelilor, dupa o puternica diminuare a violentelor in ultimele luni in tara aflata in razboi de peste cinci ani, relateaza AFP. Atacul este unul dintre cele mai sangeroase asupra fortelor fidele presedintelui Abd-Rabbu Mansour Hadi de la inceputul conflictului, in 2014. Acesta nu a fost revendicat, dar puterea i-a acuzat deja pe rebelii houthi de comiterea lui. Potrivit unei surse militare guvernamentale, atacul cu racheta si cu o drona a vizat o moschee din tabara militara…