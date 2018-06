Yemen: Moscova cere încetarea luptelor pentru protejarea civililor Rusia a cerut joi incetarea cat mai curand a luptelor in Yemen, unde fortele pro-guvernamentale au lansat in ajun o ofensiva asupra portului strategic Hodeidah, controlat de rebeli, in pofida apelurilor la retinere lansate de comunitatea internationala, relateaza AFP. "Aceasta schimbare a cursului evenimentelor este deosebit de alarmanta", mai ales din cauza riscurilor pentru populatia civila, se arata intr-un comunicat difuzat de Ministerul de Externe rus. "Daca luptele care au loc in aceasta zona provoaca intreruperea furnizarii de ajutoare alimentare, civilii, care se confrunta deja cu multe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

