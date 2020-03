Yemen: "Impact devastator" al războiului asupra sănătății mintale a copiilor Cinci ani de razboi în Yemen au avut un &"impact devastator&" asupra sanatații mintale a copiilor, mulți dintre ei fiind în pragul depresiei, potrivit unui raport al ONG-ului Save the Children, publicat marți.



Mai mult de jumatate din cei aproximativ 1.250 de copii intervievați într-un sondaj extins la nivelul întregii țari, au spus ca s-au simțit &"tristi și deprimați, iar mai mult de unul din zece copii au declarat ca au aceste sentimente permanent&".



În general, 52% dintre copii au declarat ca nu s-au simțit în siguranța atunci când…

Sursa articol: hotnews.ro

