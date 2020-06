Stiri pe aceeasi tema

- Campania de strangere de fonduri in vederea finantarii cercetarii internationale privind teste, tratamente si vaccinuri impotriva noului coronavirus a depasit pragul de zece miliarde de dolari, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Aceasta…

- Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett si Larry Ellison, inclusi in top 5 al celor mai bogati oameni din Statele Unite, si-au marit averile cu 19 la suta, arata un studiu realizat de organizatia "Americans for Tax Fairness" si de 'Institute for Policy Studies Program for Inequality''…

- Arabia Saudita va organiza la 2 iunie o conferinta virtuala a donatorilor pentru Yemen, tara devastata de peste cinci ani de razboi si amenintata de pandemia de COVID-19, a anuntat duminica agentia oficiala SPA, scrie AFP. Regatul saudit, invecinat cu Yemenul, conduce din 2015 o coalitie…

- CE a reușit sa stranga 7,4 mld. euro pentru finantarea unui vaccin, prin teledon. Madonna a anuntat o donație de 1 mil. dolari O conferinta a donatorilor organizata online de Comisia Europeana a permis strangerea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanta dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus,…

- Proiectul de sprijinire a economiei americane, in contextul epidemiei de coronavirus, include o plata de 3.000 de dolari pentru familii, anunța Reuters preluat de mediafax.Vezi și: Ministrul Economiei: Va trebui o relaxare fiscala. Probabil deficitul ajunge la 5%. Daca criza va dura 3-5 luni,…