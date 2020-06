Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a denuntat miercuri retragerea coalitiei militare care intervine sub comandament saudit in Yemen de pe lista neagra a gruparilor care incalca drepturile copilului, acuzand ONU ca acorda un "cec in alb" acestei coalitii, potrivit AFP. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a retras coalitia…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca menținerea ratingului de țara pentru Romania, acordat de agenția Standard & Poor's, arata increderea in guvernul roman și in politicile guvernamentale. Cițu a adaugat ca decizia de menținere a ratingului a demontat previziunile facute de „teroriștii economici…

- Premierul Ludovic Orban a recunoscut, miercuri, ca Guvernul are in analiza inclusiv o varianta prin care restricțiile din prezent ar putea fi menținute și dupa data de 15 mai, cand Romania iese din starea de urgența. “Avem in evaluare toate posibilitatile: de la prelungirea starii de urgenta, instituirea…

- Separatistii din sudul Yemenului au proclamat duminica autonomia, dupa prabusirea unui acord de pace cu Guvernul, complicand un conflict care devasteaza de ani de zile aceasta tara slabita, teatrul unei grave crize umanitare, relateaza AFP.Principalul conflict armat in Yemen are loc intre…

- Rebelii houthi din Yemen au respins joi armistitiul decretat de coalitia condusa de Arabia Saudita, apreciind ca este o "manevra" aceasta initiativa prezentata de Riad ca urmarind sa opreasca raspandirea noului coronavirus, noteaza AFP preluat de agerpres. Statele Unite au salutat incetarea focului…

