- Cinci femei au fost ucise dupa ce un proiectil a cazut peste o sala de petreceri in timpul unei nunti, in noaptea de vineri spre sambata, la Hodeida, oras din sud-vestul Yemenului aflat in razboi, anunța agerpres . Proiectilul a lovit o sala de petreceri in apropiere de aeroportul din Hodeida, situat…

- O explozie puternica s-a produs vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee. Politia a transmis ca pare a fi vorba de un act „deliberat”, pitrivit Reuters. „Explozia a fost puternica (…) Politia locala si politia federala au deschis o ampla ancheta”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, o explozie a avut loc la o conducta de gaz, in zona centurii de ocolire a municipiului Radauti, spre Dornesti. Explozia nu a fost urmata de incendiu.Doi muncitori au fost raniti."Intervin pompierii militari cu o autospeciala si o ambulanta…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, luni, intr-un bloc din Ploiești. In urma deflagratiei, o persoana a fost ranita, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Prahova, explozia s-a produs la etajul 7 al unui bloc de pe strada Republicii, in zona Catedralei. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate:…

- Coca unui petrolier grec - Agrari - a fost avariata de o mina, in zona terminalului saudit Shuqaiq, situat imediat la nord de frontiera Yemenului, a anuntat miercuri compania britanica in domeniul securitatii maritime Ambrey, relateaza Reuters.

- Medicul Virgil Musta trage un semnal de alarma cu privire la situația disperata din spitalele romanești. In cursul serii de duminica, șase oameni cu COVID-19 au murit la spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, din cauza lipsei paturilor din secția de Terapie Intensiva. Pacienții in stare medie, trimiși…

- CHIȘINAU, 28 oct – Sputnik. Angajații Serviciului pentru Situații Excepționale din Ucraina au stins un incendiu provocat de o explozie la o stație de prelucrare a gazului din raionul Dergaciovsk din regiunea Harkov, Ucraina. Expolzia a luat viața a doi oameni, corpurile lor au fost gasite…