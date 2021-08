Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 72 de civili au fost ucisi in doua explozii in afara aeroportului din Kabul, au anuntat vineri o sursa spitaliceasca si un oficial taliban in capitala afgana, citati de Reuters. Cel putin 13 soldati americani au fost de asemenea ucisi in exploziile de joi. Un numar de cel putin 28 din cei…

- O explozie puternica, urmata de focuri sporadice de arma, a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropiere de „zona verde” puternic fortificata a orasului, unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade straine, evenimentul fiind soldat cu cel putin trei morti si sapte raniti, au declarat oficiali…

- Cel puțin 44 de persoane au fost ucise și peste 67 au fost ranite intr-un incendiu provocat probabil de o explozie a rezervorului de oxigen al unui spital de coronavirus din orașul irakian Nassiriya, au anunțat luni oficialii din domeniul sanatații și poliția, citați de Reuters, scrie Mediafax.…

- Cel putin 21 de civili au fost ucisi intr-un atac cu rachete impotriva unei benzinarii din Yemen, un bilant stabilit anterior la 14 morti, a confirmat luni ministrul yemenit al informatiei, Muammar Al-Eryani, pentru agentia de presa Saba, citata de AFP.Atacul a avut loc la Marib, ultimul bastion al…

