Yemen: cece soldaţi ucişi de rebelii houthi, în sudul țării Rebelii houthi din Yemen au ucis zece soldati, in sudul tarii. Surse ale securitatii afirma ca in timpul atacului au murit si patru rebeli din gruparea sustinuta de Iran, informeaza Rador. Rebelii houthi au atacat un obiectiv controlat de separatisti care vor sa creeze un stat independent in sudul Yemenului. S-a inregistrat o escaladare a violentelor in regiune, in pofida suspendarii luptelor, la nivel national, dupa un acord de incetare a focului incheiat in octombrie 2022. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

