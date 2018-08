Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 200.000 de oameni locuiesc in nordul insulei Lombok, iar autoritatile locale au estimat, marti, ca 20,000 de locuitori au nevoie de asistenta in urma seismului, care a distrus peste 80% dintre cladirile din zona. "Suntem ingrijorati ca salvatorii nu pot ajunge la cei care au nevoie…

- Un autobuz cu pasageri a sarit in aer la impactul cu o mina amplasata la sol in vestul Afganistanului, facand cel putin opt morti si 40 de raniti, in majoritate femei si copii, informeaza marti AFP, citand oficiali afgani.

- Atentatul sinucigas, care a avut loc in Balucistan si a fost revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic, a fost cel de-al treilea din ultima saptamana ce a vizat o reuniune electorala din Pakistan, unde o zi de doliu a fost tinuta duminica. In total, aceste violente s-au soldat cu 175 de morti…

- Zeci de oameni, inclusiv mai multi copii, au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau a intrat in coliziune cu o ambulanta in nordul Germaniei, au anuntat autoritatile, precizand ca cele mai multe...

- Accident groaznic in Mexic, unde un autobuz s-a ciocnit in viteza mare cu un camion, dupa care ambele vehicule s-au prabușit intr-o rapa. Cel puțin 11 oameni au murit, iar alți 12 au fost raniți. Zeci de echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe au ajuns rapid la fața locului.

- Patru copii cu varste cuprinse intre 4 luni si 6 ani au fost raniti, vineri, dupa ce a cazut peste ei structura si copertina metalica a unei statii de autobuz de la periferia municipiului Dej, judetul Cluj, la locul incidentului intervenind o ambulanta SMURD, transmite corespondentul MEDIAFAX.

