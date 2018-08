Yemen: Anchetă a coaliţiei sub comandament saudit, după moartea a cel puţin 29 de copii într-un raid aerian Coalitia militara sub comandament saudit care intervine in Yemen impotriva rebelilor houthi a anuntat vineri deschiderea unei anchete in legatura cu un raid aerian care a dus la moartea a cel putin 29 de copii intr-un autobuz, relateaza AFP si Reuters.



''Comandamentul coalitiei a ordonat deschiderea imediata a unei anchete pentru a evalua evenimentele, pentru a elucida circumstantele lor (...)'', a afirmat un inalt responsabil al aceste aliante militare.



Decizia survine ca urmare a informatiilor relatate ''de catre media si organizatii internationale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

