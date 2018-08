Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 22 de copii si patru femei au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat in Yemen de coalitia internationala condusa de Arabia Saudita, acuza Mark Lowcock, secretar general ONU pentru Afaceri umanitare, citat de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Raidul aerian care a avut loc joi in nordul Yemenului si care este atribuit coalitiei conduse de Arabia Saudita s-a soldat cu 51 de morti, dintre care 40 de copii, a anuntat marti Comitetul International al Crucii Rosii (CICR), revizuind bilantul in crestere, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Numarul…

- Consiliul de securitate al ONU a anuntat vineri ca vrea o ancheta "credibila" asupra raidului aerian atribuit coalitiei militare conduse de Arabia Saudita, care a provocat moartea a 29 de copii in Yemen, relateaza AFP. Ambasadoarea britanica la ONU, Karen Pierce, care prezideaza Consiliul si a vorbit…

- Coalitia militara sub comandament saudit care intervine in Yemen impotriva rebelilor houthi a anuntat vineri deschiderea unei anchete in legatura cu un raid aerian care a dus la moartea a cel putin 29 de copii intr-un autobuz, relateaza AFP si Reuters. ''Comandamentul coalitiei…

- Atacul s-a produs intr-o regiune controlata de rebelii siiti Hou-thi, care stapanesc capitala si o mare parte din teritoriul Yemenului. Bombele au lovit si un autobuz scolar, desi Arabia Saudita sustine ca a vizat doar obiective militare. Zeci de copii grav raniti, au fost dusi la un spital al Crucii…

- Statele Unite au cerut joi Arabiei Saudite sa ancheteze atacul aerian din Yemen, soldat cu zeci de morti, dintre care multi copii, informeaza Reuters. "Suntem cu siguranta preocupati de informatiile despre un atac care a provocat moartea unor civili. Cerem coalitiei conduse de Arabia Saudita…

- Cel puțin 39 de combatanți au fost uciși joi in lupte grele la periferia orașului port Hodeida, aflat sub controlul rebelilor din Yemen, in cadrul unei ofensive sprijinite de Arabia Saudita și de Emiratele Arabe Unite pentru a recuceri importantul nod de transport.