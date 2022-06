Yellen: Statele Unite se confruntă cu ”un nivel inacceptabil al inflaţiei” La o audiere in Comisia de Finante a Senatului, Yellen a respins afirmatiile republicanilor conform carora cea mai mare inflatie din ultimii 40 de ani a fost cauzata de legislatia privind cheltuielile pentru Covid-19 a presedintelui democrat Joe Biden, de anul trecut, in valoare de 1.900 miliarde de dolari. ”Observam o inflatie ridicata in aproape toate tarile dezvoltate din intreaga lume. Si au politici fiscale foarte diferite. Deci nu se poate intampla ca cea mai mare parte a inflatiei pe care o intampinam sa reflecte impactul ARP”, a spus Yellen. Aceasta a spus ca a vazut ca cea mai mare parte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

