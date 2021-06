Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar obtine venituri suplimentare de 50 de miliarde de euro de pe urma taxarii companiilor multinationale, daca se va ajunge la un acord in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica cu privire la un impozit minim de 15% pe profitul companiilor valabil la nivel global,…

- Dezinformarea și scepticismul oamenilor cu privire la imunizarea impotriva noului coronavirus afecteaza campania de vaccinare din Bolivia care se confrunta cu un nou val de infectari, informeaza Reuters. Centrele de vaccinare sunt pe jumatate goale, iar guvernul incearca sa gaseasca soluții pentru a-i…

- Washingtonul pierde pe arena internaționala in fața principalilor sai adversari – Moscova și Beijingul, pentru ca prefera agresiunea tacticilor diplomatice. Analistul american Philip Giraldi, fost ofițer al CIA, explica, intr-un articol publicat pe site-ul Strategic Culture, de ce metodele Statelor…

- China este in responsabila pentru mai multe emisii de gaze cu efect de sera decat toate natiunile dezvoltate din lume combinat, arata un studiu al Rhodium Group. Emisiile Chinei a sase gaze care capteaza caldura au crescut la echivalentul a 14,09 miliarde de tone de CO2 in 2019, depasind totalul de…

- “In Romania, fluxurile de ISD au inregistrat o valoare neta negativa de -338 milioane euro in primele cinci luni din 2020, fata de o valoare neta pozitiva de +2.059 miliarde euro in aceeasi perioada din 2019. Chiar daca aceasta tendinta este de asteptat sa se inverseze in lunile urmatoare, semnalul…

- China si Statele Unite vor infiinta un grup de lucru comun dedicat schimbarilor climatice, a anuntat agentia oficiala de presa Xinhua, dupa discutiile bilaterale dure la nivel inalt de la sfarsitul saptamanii din Alaska, transmite Reuters. In prima intalnire bilaterala de la preluarea functiei de presedinte…

- Dialogul direct la nivel inalt intre China si SUA sub noua administratie a presedintelui american Joe Biden a inceput furtunos joi in Alaska, fiecare dintre parti criticand vehement politicile celeilalte, intr-o imagine rar vizibila a nivelului la care se afla tensiunile bilaterale, comenteaza vineri…