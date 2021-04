Intr-o declaratie adresata comitetelor directoare ale Fondului Monetar International (FMI) si Bancii Mondiale, Yellen a subliniat necesitatea ca marile economii sa continue sa sprijine tarile in curs de dezvoltare in timp ce se confrunta cu pandemia COVID-19, schimbarile climatice si povara datoriilor ridicate. Yellen a cerut Bancii Mondiale sa ajute tarile, in special cele mai sarace din lume, sa aiba acces in timp util la vaccinurile pentru Covid-19 si a sustinut negocierile accelerate pentru completarea fondului Asociatiei Internationale de Dezvoltare a Bancii Mondiale pentru cele mai sarace…