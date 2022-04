Stiri pe aceeasi tema

- Singura impotriva Occidentului, China incearca sa adune simpatie interna pentru Rusia, care, crede Beijingul, este o victima, și nu agresor. Partidul Comunist din China organizeaza, in contextul razboiului din Ucraina, o campanie ideologica care vizeaza oficiali și studenți, pentru a transmite un mesaj…

- Uniunea Europeana si China au convenit ca razboiul din Ucraina ameninta securitatea globala, a declarat, vineri, presedintele Consiliului European, Charles Michel. De asemenea, Michel a avertizat China sa nu ajute la razboiul Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters, citata de News.ro. ”UE si China am convenit…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat dupa reuniunea de la Bruxelles ca Alianta va continua sa impuna sanctiuni fara precedent Rusiei si ca au fost aprobate patru noi grupuri de lupta inclusiv in Romania. Mandatul acestuia a fost de asemenea prelungit cu un an la conducerea NATO.…

- Am așteptat o clarificare a poziției Chinei in privința razboiului din Ucraina in urma convoribirii pe care a avut președintele american Joe Biden cu omologul sau de la Beijing. Xi Jinping a declarat ca asemenea conflicte nu sunt in folosul nimanui.

- „Orice fel de sprijin pentru Rusia, asistenta militara, orice alt tip de sprijin, va ajuta Rusia sa duca un razboi brutal impotriva unei natiuni suverane independente, Ucraina, o va ajuta sa continue un razboi care provoaca moarte, suferinta si o cantitate enorma de distrugeri”, a declarat Stoltenberg…

- Rusia a cerut atat asistența militara, cat și financiara din partea Chinei. Printre ajutoarele solicitate Beijingului se numara pachete cu alimente neperisabile, preambalate, cunoscute in SUA sub denumirea de „meal, ready-to-eat”, scrie CNN , care citeaza doua surse care au preferat sa-și pastreze…

- Secretarul de stat american, care s-a intalnit duminica dimineața cu ministrul ucrainean de externe la granița Poloniei, a discutat și cu omologul sau chinez Wang Yi, acesta transmițand ca Beijingul se opune oricaror mișcari ”care ar pune gaz pe foc” in Ucraina, potrivit ministerului chinez de externe…

- Liderii mondiali au condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei și au anunțat, pe rand, sancțiuni, insa China s-a abținut și mai curand a parut ca arunca vina asupra Statelor Unite și aliaților sai, potrivit CNN.